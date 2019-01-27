اونلاين | HD يلا شوت كورة مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر كورة ستار يلا شوت

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وتقام المباراة اليوم الاحد الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة والربع بتوقيت اﻻمارات العربية المتحدة.

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