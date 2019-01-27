اونلاين | Dawriplus مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت

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يستضيف استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم الأحد 27-1-2019 ، في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وقبل المباراة المهمة تأكدت إصابة العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي بكسر في الأنف على خلفية الإصابة التي تعرض لها في تدريبات فريقه أمس والتي أدت لعدم استكماله المران.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وفي أجواء رائعة واصل نادي الهلال السعودي استعداداته لمواجهة منافسه فريق الفيحاء، اليوم الأحد وهو اللقاء المهم.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

في المقابل يحاول الفيحاء بعد الخروج من كأس الملك أن يخرج من اللقاء بأفضل أداء.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

على الجانب الآخر شدد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال على أن ملعب جامعة الملك سعود هو ملك فقط للهلال وليس للاتحاد السعودي وقد أثارت التصريحات القاعدة الرياضية العريضة خصوصا بعد نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة.

موعد مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي بث مباشر

البطولة: الدوري السعودي للمحترفين

المباراة: الهلال ضد الفيحاء

الموعد: اليوم الأحد الموافق 27-1-2019 في تمام الساعة 18.20 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

الرياضية السعودية 1

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سيتم توفير البث قبيل المباراة