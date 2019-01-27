اونلاين | مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم الأحد

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مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم الأحد

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على جيرونا في استاد مونتليفي يوم الأحد القادم 27 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 20 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدروي الإسباني 2018-19.

تلقى البلاوجرانا خسارة قاسية على يد فريق إشبيلية بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، أما في الدوري فكانت آخر مباريات الفريق أمام ليجانيس وحققوا الفوز بثلاثية مقابل هدف، وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبعد مرور 20 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 14 مباراة، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط.

خسر جيرونا مباراته الأخيرة في على يد فريق ريال بيتيس في الجولة الـ20 من الليجا، وخاض الفريق حتى الآن 20 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة خلف إيبار صاحب المركز الحادي عشر، ومنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، بينما كانت الخسارة حاضرة في ست مواجهات.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 21).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : إستادي مونتيليفي .

المعلق : يوسف سيف .

نتيجة مباراة الذهاب : برشلونة (2-2) جيرونا.

موعد المباراة :

6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:15 مساءاً بتوقيت مصر .

5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:15 مساءاً بتوقيت العراق .

5:15 مساءاً بتوقيت السودان .

6:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:15 مساءاً بتوقيت تونس .

4:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:15 مساءاً بتوقيت قطر.

3:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيعاني برشلونة في الديربي الكتالوني ضد جيرونا من غياب 3 لاعبين للإصابة، الأول هو متوسط الميدان رافينيا، والثاني هو قلب الدفاع صامويل أومتيتي، والثالث هو الجناح الطائر عثمان ديمبيلي، ولن يغيب أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

سيبدأ فالفيردي بنفس رسمه التكتيكي الذي اعتاد عليه الفريق منذ بداية الموسم، وسيكون بديل المدافع الفرنسي هو مواطنه كليمون لونجليه، ومن المتوقع أن يعود فيليبي كوتينيو للتشكيل الأساسي في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب الجناح الفرنسي المصاب.

التشكيل | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كيلمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

آرتور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لجيرونا

لا توجد غيابات في صفوف جيرونا قبل الديربي الكتالوني ضد برشلونة، وسيكون الفريق كامل العدد في وعينه على مهمة صعبة هي اقتناص نقاط المباراة الثلاث بمعاونة جماهيره.

سيعود المغربي ياسين بونو لحراسة المرمى بعد الاعتماد على إيرايزوز في اللقاء الأخير ضد ريا مدريد في كأس ملك إسبانيا، كذلك من المتوقع أن يبدأ ستواني بشكلٍ أساسي بدلاً من دومبيا الذي قاد الهجوم في لقاء الميرينجي.

التشكيل | 3-4-2-1

ياسين بونو

بيرناردو إسبينوزا - خوانبي - بيدرو ألكالا

فاليري فيرنانديز - أليش جارسيا - بيري بونس - بيدرو بورو

بورخا جارسيا - بورتيو

كريستيان ستواني