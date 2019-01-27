اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر - دوري بلس (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)

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يواجه فريق الهلال نظيره الفيحاء اليوم عقب استعداداته لمواجهته اليوم الأحد 27-1-2019 ، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر - دوري بلس (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)

وعقد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق، اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية المران، لإعطائهم التعليمات الأخيرة قبل مواجهة الفيحاء.

الفيحاء Vs الهلال.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

المعلقين : سمير المعيرفي (KSA) + ماجد سعود (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (1-0) الفيحاء.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر - دوري بلس (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)

موعد المباراة :

6:20 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:20 مساءاً بتوقيت مصر .

5:20 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:20 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:20 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:20 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:20 مساءاً بتوقيت العراق .

5:20 مساءاً بتوقيت السودان .

6:20 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:20 مساءاً بتوقيت ليبيا .

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر - دوري بلس (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)

وخاض اللاعبون مناورة على ثلثي الملعب، قام خلالها خيسوس بتطبيق بعض الجمل التكتيكية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر - دوري بلس (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)

ولم يشارك سالم الدوسري في التدريبات نظير شعوره بآلام في العضلة الأمامية، حيث سيجرى اللاعب أشعة للإطمئنان على إصابته.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر - دوري بلس (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)

وتواجد الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن في مقر النادي، وذلك لمواصلة تنفيذ برنامجه الإعدادي.