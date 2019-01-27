اونلاين | بدأ الآن الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر ..الدوري الإسباني

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يواصل موقع الخليج 365 الرياضي تقديم خدمة البث المباشر لمتابعيه في شتى أنحاء العالم ويقدم لكم بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

ويأمل برشلونة في مواصلة تصدره لجدول الترتيب والابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر، يسعى جيرونا لتحقيق المفاجأة والحصول على الثلاث نقاط أو نقطة على الأقل.

فالفيردي مدرب برشلونة أوضح صباح اليوم ان الدوري اولوية بالنسبة له، لهذا سيدخل هذا الاحد بافضل تشكيلة ممكنة من اجل اعادة الفارق مع اتليتيكو.

أضاف أن الخروج من الكأس امر محتمل لكنه لن يكون كارثيا بالنظر لكثرة الالقاب المحققة في السنوات الاخيرة، ومع ذلك سيبحث البارسا عن التدارك حتى اخر لحظة.

وقال لا يزعجني الحديث أن الدوري أهم من الكأس ، غدا أمامنا مباراة مهمة والفوز بها مهم جدا والأسبوع المقبل سنرى ما يحصل بالكأس.

بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا

وكان برشلونة خسر من إشبيلية بهدفين دون رد في ذهاب كأس ملك إسبانيا، في مباراة شهدت غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز بثلاث أهداف نظيفة في مباراة العودة التي ستقام على ملعب كامب نو.

ويأمل برشلونة في الفوز باللقاء مستغلا عودة ليونيل ميسي مرة أخرى، خاصة أنه أثر سلبا على الفريق في لقاء الذهاب.