اونلاين | انطلقت الآن شاهد مباشرة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا

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مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا كورة اون لاين والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول والتى أقيمت في الجولة الخامسة، بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا كورة اون لاين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2-2 في أحدى المباريات الحماسية بالدورى.

موعد مباراة جيرونا وبرشلونة

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الجدير بالذكر أن يعود الساحر ليونيل ميسي الأرجنتيني الاصل، وهو صانع ألعاب البرسا، إلى قائمة المباراة الليلة، وذلك بعد أن تم استبعاده من لقاء إشبيلية الماضية فى الليغا.

ويتصدر البلوجرانا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة،وياتى فى وصافة الترتيب أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين عن البارسا، فيما يحتل جيرونا المركز ال12 برصيد 24 نقطة فقط.

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