اونلاين | يوتيوب HD مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب HD مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا

يحل فريق برشلونة ضيفًا الأحد على جيرونا، في إطار مباريات الجولة الـ21، من عمر بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة وجيرونا.. لتعزيز صدارة الليجا

ويدخل برشلونة المباراة محتلًا المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المرتبة الـ12، برصيد 24 نقطة.

ويسعى البرسا لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا من خلال تحقيق الثلاث نقاط، فيما يرغب جيرونا في التقدم أكثر لوسط الجدول.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا

ومن المنتظر أن يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب البرسا، إلى قائمة المباراة، بعد أن تم استبعاده من مواجهة إشبيلية الماضية.

وخسر الفريق الكتالوني أمام إشبيلية بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بنتيجة 22، على ملعب كامب نو.