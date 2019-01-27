اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني يلا شوت بدون تقطيع

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يحل البارسا ضيفاً ثقيلاً على جيرونا في استاد مونتليفي اليوم الأحد 27-9-2019 الموافق 20 جمادى الأولى 1440 هجرياً في مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر ، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

تلقى البلاوجرانا خسارة قاسية على يد فريق إشبيلية بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا أما في الدوري فكانت آخر مباريات الفريق أمام ليجانيس وحققوا الفوز بثلاثية مقابل هدف.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبعد مرور 20 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 14 مباراة، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر خسر جيرونا مباراته الأخيرة في على يد فريق ريال بيتيس في الجولة الـ20 من الليجا، وخاض الفريق حتى الآن 20 مباراة استطاع أن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة خلف إيبار صاحب المركز الحادي عشر.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

ومنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، بينما كانت الخسارة حاضرة في ست مواجهات.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم

المباراة: جيرونا ضد برشلونة الأسبوع: 21

الملعب: استاد مونتليفي

الموعد: الأحد 27 يناير 2019،20 جمادى الأولى 1440 هجريًا،18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر

المعلق : يوسف سيف

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS MAX 8 FR

Canal + Sport Polska

Cosmote Sport 2 HD

قناة دزایر

CBC SPORT HD

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني