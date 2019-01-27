اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر .. الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر .. الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم الأحد 27 كانون الثاني، فريقي برشلونة وجيرونا على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني “الليغا”.

ويحتل برشلونة المركز الأول حتى الآن في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة جمعها من 20 مباراة.

ومن المنتظر أن يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب البرسا، إلى قائمة المباراة، بعد أن تم استبعاده من مواجهة إشبيلية الماضية.

ويحتل جيرونا المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة في قائمة ترتيب الدوري الإسباني جمعها من 20 مباراة أيضاً.

وكان لقاء الدور الأول على ملعب كامب نو انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأعلن مدرب برشلونة عن القائمة المستدعاة لمواجهة جيرونا وكانت كالتالي:

وستكون شبكات “بي إن سبورت” ناقلة للمباراة بشكل حصري بين برشلونة وجيرونا وتحديداً على قناة “HD3” .

وقررت “بي إن سبورت” إسناد مهمة التعليق على المباراة بين الفريقين للمعلق يوسف سيف.

وستنقل المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت سوريا ومصر و6:15 بتوقيت السعودية .