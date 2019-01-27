اونلاين | برشلونه يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني

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يلا شوت مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر – yalla shoot موعدنا اليوم الأحد الموافق 27/01/2019 مع مباراة بين فريقين من أشهر الفرق الموجودة على الساحة الرياضية من بين الفرق وهم فريق برشلونة وفريق جيرونا، بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا هاي كورة – hihi2 وذلك ضمن فعاليات الجولة الواحد والعشرون من الدوري الأسباني 2018-2019 يلا كورة مباراة برشلونة وجيرونا – yallakora سوف يتم لعب هذه المباراة على استاد مونتليفي بجيرونا ومن التوقع أن تكون المباراة غاية في الصعوبة لسعي كل منهم للحصول على الصدارة في جدول الترتيب، بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا هاي كورة – hihi2 ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على ميعاد المباراة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا البطولة – elbotola وكذلك القنوات الناقلة لها واستعدادات الفريقين.

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الجدير بالذكر أن يعود الساحر ليونيل ميسي الأرجنتيني الاصل، وهو صانع ألعاب البرسا، إلى قائمة المباراة الليلة، وذلك بعد أن تم استبعاده من لقاء إشبيلية الماضية فى الليغا.

ويتصدر البلوجرانا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة،وياتى فى وصافة الترتيب أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين عن البارسا، فيما يحتل جيرونا المركز ال12 برصيد 24 نقطة فقط.