رياضة | تعرف على خطة مدرب الأهلي لعبور عقبة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطة مدرب الأهلي لعبور عقبة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأورجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة لتدريب الأجنحة على بعض الأمور الهجومية والاختراق، على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وأشرف لاسارتي، على تدريب الأجنحة بجانب مساعده سباستيان، من أجل إعطائهم بعض التعليمات الخاصة قبل تطبيقها خلال مباراة وادي دجلة، بالدوري العام.

وشارك في المران كلًا من باسم علي، وعلي معلول، وصلاح محسن وعمرو جمال، وأيمن أشرف، قبل الاعتماد عليهم خلال المباريات المقبلة.

كما حرص لاسارتي على تخصيص فقرة بين مجموعات اللاعبين خلال مران الفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام لاسارتي، بتقسيمهم إلى ثلاثة مجموعات متشابكة بالأيدي وتقوم بالتحرك بالكرة، في إطار الاستعداد لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

كما طبق مبدأ الثواب والعقاب خلال المران، حيث قام بإلزام المجموعة الخاسرة بتدريبات الضغط على أرضبة الملعب.

واكتفى محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمشاركة في التدريبات البدنية الخفيفة، على هامش مران الفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وغادر اللاعب مران الفريق الجماعي، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتين لاسارتي، عقب الجلسة التي عقدها معه عقب مشاركته في التدريبات الخفيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء غدٍ الإثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.