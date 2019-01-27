رياضة | مارتينيز ينضم لموناكو حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتينيز ينضم لموناكو حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موناكو الفرنسي عن تعاقده مع البرتغالي جيلسون مارتينز نجم أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلها موقع le10sport اليوم : "أنا سعيد للغاية بانتقالي إلى موناكو ومتحمس للغاية من أجل النزول إلى الملعب مع زملائي الجدد وتقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق".

ويسعى موناكو لتحسين أوضاعه في ظل تردي نتائجه واحتلاله المركز قبل الأخير في جدول الدوري الفرنسي وتعد هذه الصفقة هي الثانية للفريق في غضون أيام بعد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم الذي عاد لتولي قيادة الفريق عقب إقالة تيري هنري.