رياضة | لاسارتي يطمئن على حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة حسام عاشور، كابتن الفريق، خلال المران التأهيلي الذي خضع له اللاعب، عصر اليوم، علي ملعب التتش.

وتحدث لاسارتي مع عاشور، للاطمئنان عليه، وتحفيزه في حضور المترجم.

ويؤدي عاشور برنامجًا تأهيليًا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل. وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الاثنين على ستاد بترو سبورت في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.