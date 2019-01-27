رياضة | فوز النصر ومنتخب السويس وتعادل كوكاكولا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز النصر ومنتخب السويس وتعادل كوكاكولا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة السادسة عشر من مجموعة القاهره بدوري الممتاز "ب" فوز ثمين لفريق النصر خارج ملعبه على حساب جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.

تقدم وائل علي للجمهورية في الدقيقة 12، ثم تعادل دانيال للنصر في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني سجل فريق النصر هدف الفوز عن طريق أحمد صبيحه في الدقيقة 47، وقام الحكم بطرد لاعب شبين أيمن العادلي في الدقيقة الأخيرة للخشونه مع الخصم قبل ختام اللقاء.

أدار اللقاء الحكم نادر قمر الدولة، عاونه نور السيد، ومحمد عبد الإله، وحكم رابع ابراهيم الصاوي، وراقب الحكام محمد عباس، ومراقب لجنة المسابقات يسري الشبراوي.

وحقق منتخب السويس فوز ثمين على حساب دمياط 2-1 حيث تقدم للسويس محمد الكارته، بالشوط الأول، ثم تعادل كريم ناصر لدمياط في الشوط الثاني، وسجل السويس هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد محيى.

وتعادل أبي صقل أمام كوكاكولا 2-2 حيث تقدم إيهاب عبد المحسن لفريق كوكاكولا بالدقيقة 35، ثم تعادل محمود الكاشف، لأبي صقل في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ثم تقدم عمر سعيد للفريق السيناوي، بالشوط الثاني، ثم تعادل اسلام عادل كانو لصالح فريق كوكاكولا.

وتغلب القناه على حساب بورتو 2-2 سجلهما محمد محيى في الدقيقة 7 للشوط الأول، والبديل شريف أشرف بالدقيقة 47 للشوط الثاني.

وحسم التعادل السلبي لقاء الشمس مع المريخ، وتختتم تلك الجولة مساء اليوم بلقاء الترسانه مع إف سي مصر.

وتمكن سيراميكا من الفوز على الزرقا 3-1 سجلهم شادي حسين هدفين، وبسام أبو الحديد هدف، وجاء هدف الزرقا عبر اللاعب محمد عصام.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 33 نقطة

2- القناه 33 نقطة

3- الترسانة31 نقطة

4- كوكاكولا 29 نقطة

5- إف سي مصر 28 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- المريخ 21 نقطة

8- الشمس 19 نقطة

9- منتخب السويس 18 نقطة

10- النصر 18 نقطة

11- بورتو 16 نقطة

12- الزرقا 16 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 3 نقاط