رياضة | لجنة القيم بالأولمبية تستمع لأقول الخطيب ومجلسه في شكواه ضد رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة القيم بالأولمبية تستمع لأقول الخطيب ومجلسه في شكواه ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية اليوم لأقوال مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الشكوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.

حضر اليوم لمقر اللجنة الأولمبية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمستشار القانوني للنادي وتم الإستماع لأقوالهم في الشكوى.

كانت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية كلا من المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، واللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق حددت جلسة استماع اليوم الأحد لحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباقي أعضاء المجلس الذي لم يتواجدوا في جلسة الاستماع الماضية التي عقدت الأسبوع الماضي.

بعد الاستماع للأقوال والحصول على المستندات ستدرس اللجنة الشكوى لحين اصدار التوصيات الخاصة بها.

كان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك إلى اللجنة القضائية للقيم والأخلاق مدعم ب CD بتجاوزات رئيس القلعة البيضاء.

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وجاء نص شكوى النادي الأهلي :

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي إليكم بشكواه ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتجاوزاته "الفجة" في حق النادي الأهلي وقيادته وجماهيره، فضلا عن خروج رئيس الزمالك عن الأداب والأخلاق الرياضية في مناسبات عديدة مما أثار حالة من الإستياء والخوف من إثارة الفتنة بين جماهير الأندية.

ولما كان ما ارتكبه رئيس الزمالك من تجاوزات عبر وسائل الإعلام المختلفة يخالف نصوص الميثاق الأولمبي والمبادىء الدولية، لذا نأمل من سيادتكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادىء الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لمنع المذكور من الوقيعة بين الجماهير المصرية واشعال الفتن في الوسط الرياضي.

