رياضة | القناة يفوز علي بورتو بثنائية في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يفوز علي بورتو بثنائية في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق القناة تحقيق فوز مستحق علي حساب فريق بورتو السويس، بهدفين دون مقابل، في اطار الجولة السادسة عشر من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

خاض القناه اللقاء بتشكيل تكون من محمد طلبه، وخالد الحسيني، واسلام سيد وأحمد عبد العال ومحمد يوسف واسلام زياده ومحمد عبد الستار واسلام نبيل ومحمد يحيى وعلي شوقي، وفي البدلاء، شريف مدحت ومحمد سليمان ومحمد امين وعصام عادل وشريف أشرف ومحمد حمدان وتشارل

بدأ بورتو المباراة بتشكيل ضم : أيمن مرزوق، بلال خميس، مصطفى علي، محمد محمود، حسن علي، حسام البدري، محمد احمد، اسلام مسعود، أحمد صبحي، محمود الغزالي، وائل عبد الفتاح، وفي البدلاء محمود السيد، مدحت مجدي، أحمد محمود، ابراهيم رجب ريعو، أحمد عطا، حسين خالد وسيد حمدي.

قام المدير الفني لبورتو "أشرف توفيق" بتتغير سيد حمدي في بداية الشوط الثاني بديلا لاسلام مسعود ثم يدفع بإبراهيم رجب، بديل لحسن علي في دقيقة 24 ثم يحل حسين خالد بديل لأحمد صبحي في د 31.

بينما دفع ابو طالب العيسوي بثلاث تغييرات، حيث دفع بعصام عادل بديل لاحمد عبد العال في الدقيقة 28 من الشوط الثاني ثم يخرج اسلام نبيل ويحل مكانه محمد سليمان في الدقيقة 37 من نفس الشوط، وأخيرا يدفع بشريف اشرف في الدقيقة 40 بديل لمحمد يحيي.

وأحرز هدفي اللقاء محمد يحيي بالدقيقة 7 للشوط الأول، وشريف اشرف في الدقيقة 43 للشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد القناه إلى 33 نقطة، بالمركز الأول مؤقتاً، في حين تجمد رصيد بورتو عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

أدار اللقاء الحكم عاطف حسين، وعاونه سيد نافع، ومحمد عبد الغني، وحكم رابع اسماعيل العشري.