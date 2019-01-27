رياضة | مساعد فالفيردي: هذه خطتنا القادمة لتجنب إرهاق اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد فالفيردي: هذه خطتنا القادمة لتجنب إرهاق اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسبيازو مساعد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، أنه في شهر يناير سيتم توزيع الجهود، حيث أن لديهم القدرة على استخدام العديد من اللاعبين.

وقال مساعد فالفيردي في تصريحات صحفية قبل مباراة برشلونة وجيرونا: "نأمل في الحصول على أفضل نسخة من كوتينهو دائما".

وأضاف: "جيرونا صعب، بالإضافة إلى الكثافة التي يمتلكونها، لديهم فريق جيد، ويضعك في موقف ان تقدم اقصى جهد".

واختتم بقوله: "نريد ان نترك شهر يناير ولدينا مسافة في النقاط عن المطاردين في الليجا، لأن أتليتيكو يضغط بقوة علينا".