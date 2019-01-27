كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد فالفيردي: هذه خطتنا القادمة لتجنب إرهاق اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف إسبيازو مساعد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، أنه في شهر يناير سيتم توزيع الجهود، حيث أن لديهم القدرة على استخدام العديد من اللاعبين.
وقال مساعد فالفيردي في تصريحات صحفية قبل مباراة برشلونة وجيرونا: "نأمل في الحصول على أفضل نسخة من كوتينهو دائما".
وأضاف: "جيرونا صعب، بالإضافة إلى الكثافة التي يمتلكونها، لديهم فريق جيد، ويضعك في موقف ان تقدم اقصى جهد".
واختتم بقوله: "نريد ان نترك شهر يناير ولدينا مسافة في النقاط عن المطاردين في الليجا، لأن أتليتيكو يضغط بقوة علينا".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | مساعد فالفيردي: هذه خطتنا القادمة لتجنب إرهاق اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.