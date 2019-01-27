رياضة | جروس يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مران اليوم.. وغياب أحمد مدبولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مران اليوم.. وغياب أحمد مدبولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الزمالك ، جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون ، قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب النادي .

وتحدث جروس عن أهمية اللقاء القادم أمام المقاصة ، والمقرر له الثلاثاء المقبل ، ضمن مواجهات الجولة ال 20 لمسابقة الدورى العام ، وضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة .

كما رحب المدير الفني واللاعبون بالمنضم حديثا للفريق أحمد سيد زيزو ، متمنيا له التو فيق مع الفريق.

وفي نهاية الإجتماع وجه جروس بعض التعليمات الفنيه الخاصة التي ستنفذ في المران اليوم.

كما حصل أحمد مدبولي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، علي إذن من الجهاز الفني للفريق بعدم حضور مران اليوم، وذلك بسبب تأديته أمتحانات منتصف العام.

علي جانب آخر ،أدي أيمن حفني صانع الألعاب بالفريق، برنامج طبي وتاهيلي بصحبة الجهاز الطبي ، وذلك لتجهيزه للفترة القادمة، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.