رياضة | عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب الثنائي حمدي فتحي، وأحمد علاء.

ولم يشارك الثنائي في التدريبات التي تقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عن قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الاثنين على ستاد بترو سبورت في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة