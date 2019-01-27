رياضة | السير أليكس فيرجسون يكشف عن اللاعب الأفضل في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السير أليكس فيرجسون يكشف عن اللاعب الأفضل في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، عن اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم. وقال السير فيرجسون في تصريحات لصحيفة "Sunday Times" البريطاينة: "ليونيل وقال السير فيرجسون في تصريحات لصحيفة "Sunday Times" البريطاينة: "ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم بلا شك، إنه يتفوق على الجمع". وأوضح: "ميسي أفضل من مارداونا لأنه مازال على القمة لسنوات عديدة، في حين أن مارادونا فعل ذلك لبضع سنوات فقط".

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