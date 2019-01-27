رياضة | الصحافة تفجر أزمة بين راموس وكريستيانو رونالدو.. "تعرف على السبب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحافة تفجر أزمة بين راموس وكريستيانو رونالدو.. "تعرف على السبب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الصحف الإيطالية هجوماً حادا على راموس مدافع فريق ريال مدريد بعد اتهامه بالسخرية من زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو، أن راموس احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو بعد هدفه في شباك جيرونا بكأس ملك إسبانيا الخميس الماضي.

واضاف الموقع، أن راموس نفذ ركلة جزاء في مباراة جيرونا على طريقة بانينكا واحتفل بعدها على طريقة رونالدو ثم رفض التعليق على الاحتفال أمام وسائل الإعلام.

وأكد الموقع، علي أن محبي رونالدو والعديد من الصحفيين فسروا احتفال راموس بالسخرية من زميله السابق رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.