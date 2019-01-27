رياضة | الصحافة تفجر أزمة بين راموس وكريستيانو رونالدو.. "تعرف على السبب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحافة تفجر أزمة بين راموس وكريستيانو رونالدو.. "تعرف على السبب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت الصحف الإيطالية هجوماً حادا على راموس مدافع فريق ريال مدريد بعد اتهامه بالسخرية من زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي.
ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو، أن راموس احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو بعد هدفه في شباك جيرونا بكأس ملك إسبانيا الخميس الماضي.
واضاف الموقع، أن راموس نفذ ركلة جزاء في مباراة جيرونا على طريقة بانينكا واحتفل بعدها على طريقة رونالدو ثم رفض التعليق على الاحتفال أمام وسائل الإعلام.
وأكد الموقع، علي أن محبي رونالدو والعديد من الصحفيين فسروا احتفال راموس بالسخرية من زميله السابق رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يخطط لإقناع فريقه بعدم ضم الكولومبي خيمس رودريجيز نجم بايرن ميونخ الألماني.
وأشار موقع "دون بالون" الإسباني أن رونالدو يريد من يوفنتوس التحرك لضم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز نجم توتنهام الإنجليزي بدلًا من ضم مواطنه خيمس رودريجيز.
وكشفت المجلة الإسبانية بأن قيمة بيع دافينسون سانشيز حوالي 50 مليون يورو.
يذكر أن خيمس انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين من نادي ريال مدريد الإسباني.
ويعاني رودريجيز في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات مع بايرن ميونيخ كما أن البايرن يفكر في عدم شرائه بصورة نهائية من ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم.
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