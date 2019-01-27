رياضة | بواتينج: هذا هو رقمي المفضل.. وهدفي الأفضل كان في برشلونة

وقال بواتينج في تصريحات صحفية: "قالوا لي أن البارسا يريدني، ظننت أن ذلك جنون، أتذكر أنه بعد أن لعبت مباراة مهمة ضد الإنتر، أخبروني مرة أخرى عن إهتمام البارسا، في تلك الليلة لم أستطع النوم".

وواصل: "أفضل هدف في مسيرتي كان في مرمى البارسا، كنت مع ميلان في دوري الابطال، اتذكر وقتها المدافع ضدي كان ابيدال، الذي وقع معي الان، لقد كان هدفا جميلا في دوري الابطال، وما يحدث في هذه المسابقة يكون له تداعيات اكثر بكثير من غير بطولة".

واختت بقوله: "من الواضح أنني أود الفوز بدوري أبطال أوروبا مع البارسا، إنه هدفنا لأنه منافسة مهمة للغاية".