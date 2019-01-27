كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بواتينج: هذا هو رقمي المفضل.. وهدفي الأفضل كان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بواتينج في تصريحات صحفية: "قالوا لي أن البارسا يريدني، ظننت أن ذلك جنون، أتذكر أنه بعد أن لعبت مباراة مهمة ضد الإنتر، أخبروني مرة أخرى عن إهتمام البارسا، في تلك الليلة لم أستطع النوم".
وواصل: "أفضل هدف في مسيرتي كان في مرمى البارسا، كنت مع ميلان في دوري الابطال، اتذكر وقتها المدافع ضدي كان ابيدال، الذي وقع معي الان، لقد كان هدفا جميلا في دوري الابطال، وما يحدث في هذه المسابقة يكون له تداعيات اكثر بكثير من غير بطولة".
واختت بقوله: "من الواضح أنني أود الفوز بدوري أبطال أوروبا مع البارسا، إنه هدفنا لأنه منافسة مهمة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | بواتينج: هذا هو رقمي المفضل.. وهدفي الأفضل كان في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.