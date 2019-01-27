رياضة | توتنهام يستعد لخطف هدف برشلونة في الميركاتو

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كشفت اقرير صحفية فرنسية، أن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي يحاول التعاقد مع نجم وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيو.

ووفقا لما ذكرته "ParisUnited" فإن توتنهام قدم مكافاة توقيع 5 مليون يورو، وراتب سنوي 7.5 مليون يورو، من توتنهام لرابيو من اجل اقناعه بالانتقال اليهم في هذا السوق الشتوي يناير.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين ناديي PSG وتوتنهام هي في أفضل حال، مما سيقرب من انتقال اللاعب إلى صفوف السبيرز.