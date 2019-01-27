رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة أمام جيرونا

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كشف إرنستو فالفيردي الميدر الفني برشلونة الإسباني التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق جيرونا في الأسبوع الـ21 بالدوري الإسباني. وضمت التشكيلة الأساسية لبرشلونة وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كلا من:- حارس المرمى: تير شيتجن. خط الدفاع: نيلسون سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، جوردي ألبا خط الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس ، أرتورو فيدال. خط الهجوم: لويس سواريز ، كوتينيو ، ليونيل ميسي. بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: سيليسين - دينيس سواريز - آرثر - مالكوم - بواتينج - سيرجي روبيرتو - فيرمايلين. في حين قرر فالفيردي استبعاد كارليس ألينيا من القائمة النهائية لأسباب فنية.

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