رياضة | كيف أنقذ نيمار دي يونج من جحيم باريس ؟

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم خدمة كبيرة لناديه السابق برشلونة الاسباني، في اقناع النجم الهولندي الشاب فرانكي دي يونج بالإنضمام للبارسا.

وأشارت صحيفة "الآس" الاسبانية إلى أن نيمار توسل أرسل العديد من رسائل الواتس آب إلى الإداريين التنفيذين للبارسا من أجل العودة إلى كامب نو، والهروب من جحيم باريس سان جيرمان.

هذه التوسلات كانت حجة كبيرة لوفد البلاوجرانا في لقاءه مع دي يونج، حيث كان هذا الأمر عاملاً رئيسيا في اقناع الهولندي بالموافقة على عرض البارسا.