رياضة | آخرهم "ميدو جابر" .. 4 نجوم "رايح – جاي" بين الأهلي والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم "ميدو جابر" .. 4 نجوم "رايح – جاي" بين الأهلي والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعاقده رسميًا مع ميدو جابر لاعب فريق الكرة بالأهلي ، لمدة 3 مواسم ونصف بداية من الانتقالات الشتوية الجارية.

ولعب ميدو جابر في مصر للمقاصة موسمًا واحدًا (2015-2016) قبل أن ينتقل إلى صفوف الأهلي في عام 2016، وشارك معه في 44 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف، ولكنه عاني من قلة المشاركة مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة ليقرر الرحيل، واختار العودة لفريقه السابق المقاصة مجددًا.

ميدو جابر ليس أول لاعب ينتقل من المقاصة للأهلي أو العكس ثم يعود لفريقه السابق مجددًا، ولكن سبقه بعض اللاعبين (رايح – جاي) بين الأهلي والمقاصة .. ونستعرض ذلك في التقرير التالي:-

1- حسين السيد:



بدأ حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو" مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق الناشئين بالنادي الأهلي وانتقل منه لصفوف فريق مصر المقاصة موسم 2011-2012، ولعب معه 3 مواسم وتألق بشكل لافت للأنظار، ليقرر الأهلي استعادة خدماته مرة أخري خلال موسم 2014-2015، واستمر معه حتي موسم 2017-2018 قبل أن يتم إعارته لصفوف فريق الإتفاق السعودي.

2- هشام محمد:



بدأ هشام محمد مشواره الكروي ضمن صفوف فريق الناشئين بالنادي الأهلي وفي عام 2010 تم تصعيده لفريق الشباب تحت 23 عامًا بالقلعة الحمراء، بعدها بدأ اللاعب التنقل بين عدة أندية على سبيل الإعارة، وفي موسم 2012-2013 انتقل "هشام" لصفوف فريق المقاصة والذي تألق معه بشكل كبير، وهنا قرر النادي الأهلي استعادة خدمات لاعبه السابق مجددًا.

3- أحمد الشيخ:



تألق أحمد الشيخ مع فريق مصر المقاصة في موسم 2014-2015 دفع إدارة النادي الأهلي للتعاقد معه لتدعيم الخط الأمامي بالفريق الأحمر عام 2015، ولكن اللاعب عاني من قلة المشاركة مع الفريق، ليقرر الخروج على سبيل الإعارة واختار العودة للفريق الفيومي في الميركاتوي الصيفي عام 2016 ليعاود اللاعب تألقه من جديد، وقرر الأهلي استعادة جهوده مجددًا في صيف 2017 وبعدها تمت إعارته للإتفاق السعودي قبل أن يعود مجددًا للأهلي.

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4- ميدو جابر:



بدأ ميدو جابر مشواره الكروي مع فريق نجع حمادي، ثم انتقل لصفوف فريق مصر المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية عام 2015 ولعب معه موسمًا واحدًا، قبل أن يتعاقد الاهلي معه في الميركاتو الصيفي عام 2016، ولكن لم يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأحمر، ليقرر الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، وقرر العودة لصفوف الفريق الفيومي مجددًا على سبيل البيع النهائي لمدة 3 مواسم ونصف.