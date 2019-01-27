رياضة | مران الأهلي.. تدريبات مكثفة لرباعي الفريق ومحاضرة فنية قصيرة لـ"لاسارتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تدريبات مكثفة لرباعي الفريق ومحاضرة فنية قصيرة لـ"لاسارتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى التدريبات المكثفة للتعامل مع مختلف المواقف داخل منطقة الجزاء.

وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة قصيرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه المحاضرة على بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية لتنفيذها في مباراة الغد أمام وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الاثنين على ستاد بترو سبورت في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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