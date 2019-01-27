رياضة | لأول مرة.. صفقة الزمالك "السوبر" تنتظم في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. صفقة الزمالك "السوبر" تنتظم في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم اللاعب أحمد سيد "زيزو" ، صانع ألعاب الزمالك الجديد، في التدريبات الجماعية للفريق، والمقامة حاليا على ملعب النادي، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاصة، الثلاثاء المقبل ، بالجولة ال 20 لمسابقة الدورى العام .

وحرص الجهاز الفنى للفريق واللاعبين قبل انطلاق المران على الترحيب باللاعب ، وتمنى له التوفيق مع الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة .

كما خصص الجهاز الفني للفريق الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ، فقره خاصة تأهيلية بالكرة ، وذلك خلال المران المقام حالياً ، استعدادا لمواجهة المقاصة الثلاثاء المقبل بالجولة ال 20 لمسابقة الدورى العام .

وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات تؤدي كل واحدة هذا المران.

وعقب ذلك أدوا تدريبات إطالات ، كذلك تخطي حواجز ، كذلك بعض التدريبات البدنية الأخرى ، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.