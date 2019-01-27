رياضة | أنشيلوتي يستهدف التعاقد مع النجم الأول لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يستهدف التعاقد مع النجم الأول لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانةي، اليوم الأحد، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، يستهدف تدعيم خط وسط فريقه خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يريد التعاقد مع الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد في الصيف القادم.
الجدير بالذكر أن مودريتش كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الميرنجي خلال الصيف الماضي، بعدما رغب نادي إنتر ميلان في التعاقد معه، ولكن الأمر لم يكتمل بسبب رغبة الميرنجي في الحفاظ عليه؟
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