رياضة | حيلة باريس سان جيرمان الأخيرة للحاق نيمار بموقعة مانشستر يونايتد النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة باريس سان جيرمان الأخيرة للحاق نيمار بموقعة مانشستر يونايتد النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ مسئولو باريس سان جيرمان، لحيلة أخيرة لتجهيز لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل مباراة الفريق الباريسي المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، بدوري أبطال أوروبا، المقرر استئنافه الشهر القادم.

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان أسند المهمة العلاجية لنيمار إلى طبيب ذو أصول عربية، من أجل وضع برنامج علاجي سريع، يمكنه من اللحاق بمباراة الشياطين الحمر.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن منذ أيام عن تجدد إصابة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، في قدمه اليمنى، بعد خروجه مصاباً من لقاء فريقه أمام ستراسبورج، فى دور الـ32 لكأس فرنسا.

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن لفتة إنسانية لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تبرع فيها بأمواله من أجل مواصلة البحث عن إميليانو سالا لاعب نانت الفرنسي المفقود. وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي قرر التبرع بمبلغ 300 ألف يورو صباح اليوم لعائلة إميليانو سالا لمواصلة البحث عنه بعد أن توقفت الشرطة عن البحث عنه في الساعات الماضية. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مبابي ليس أول لاعب من باريس يتبرع للبحث عن سالا بل تبرع رابيو زمليه يوم أمس بمبلغ 25 ألف يورو. وأشارت ليكيب إلى أن تبرع رابيو يوم أمس دفع العديد من اللاعبين المشاركين في الدوري الفرنسي للتبرع، أبرزهما ثنائي مارسيليا لوكاس أوكامبوس الذي تبرع بمبلغ 5 آلاف يورو وديمتري باييه بمبلغ 10 آلاف يورو.

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