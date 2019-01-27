رياضة | خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. وكيل ميدو جابر يفجر مفاجأة كبرى حول أسباب رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. وكيل ميدو جابر يفجر مفاجأة كبرى حول أسباب رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد عبد الهادي وكيل ميدو جابر لاعب الأهلي، والمنتقل حديثا لصفوف مصر المقاصة السبب وراء رحيل ميدو عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"في بداية الموسم ومع تولي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الأهلي، شارك ميدو بشكل منتظم وظهر بمستوى جيد للغاية في المباريات واعتمد عليه المدرب الفرنسي في تشكيل الفريق الأحمر".

وأضاف "عقب رحيل كارتيرون تغيرت الأمور تماما، ومع تولي كابتن محمد يوسف المهمة مؤقتا بدأ في استبعاد اللاعب من المباريات دون سبب، ولم يشارك إلا في دقائق معدودة".

وتابع "ميدو شعر في الفترة الماضية بأن فرصة في اللعب بشكل أساسي تكاد تكون معدومة لذلك فضل الرحيل عن الأهلي، والانتقال إلى مصر المقاصة في ظل رغبة المسئولين هناك بضمه".

وواصل "تلقيت عدة عروض من أندية كثيرة أمثال الاتحاد السكندري والإسماعيلي، ولكن رغبة ميدو هي من حسمت انتقاله إلى ناديه القديم".

واستطرد "مسئولو الأهلي طلبوا من ميدو الرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكنه فضل الرحيل نهائيا، خاصة وأنه يدرك تماما أنه في حالة خروجه على سبيل الإعارة والعودة مجددا فلن تتغير الأمور".

وأوضح "النادي الأهلي استفاد من بيع ميدو جابر فلقد اشتراه بـ7 مليون جنيه، وقام ببيعه بـ8 مليون جنيه، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يستفاد منه الأهلي بعد رحيله عنه من الناحية المادية، كما أن مسئولو المقاصة لن يقوموا بدفع مثل هذا الملبغ فيه إلا أنهم يثقون فيه بانه سيكون قادرا على تقديم الإضافة للفريق".

وأشار "طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة أصر على ضم ميدو، فهو يثق جيدا في قدراته، وقام بالاتصال به لإقناعه بالانضمام للفريق".

وأتم حديثه "ميدو سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد استعدادا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".