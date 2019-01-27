رياضة | ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم دفاع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم دفاع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت "ديفينسا سينترال" أن ريال مدريد تلقى عرض من وكلاء بن عطيه، لكن رد اللوس بلانكوس كان بعدم وجود أي خطط داخل الإدارة أو الجهاز الفني للتوقيع مع مدافع، وأن اللاعب خارج حسابات النادي ولا توجد رغبة للتوقيع معه.
وأبلغ مسؤولي ريال مدريد الوسطاء ببالغ تقديرهم للاهتمام المقدم، ولكن تم إبلاغهم بأن التعاقد مع الدولي المغربي لا يناسب خطط الفريق حالياً ولا في المُستقبل.
وتتمثل سياسة الريال في التعاقدات باتت مختلفاً كثيراً عن السابق، حيث أن إدارة النادي باتت تهتم بضم المواهب والجواهر الشابة، لتكون مستقبل الفريق الملكي، والتي كان آخرها التوقيع مع الإسباني إبراهيم دياز، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.
الجدير بالذكر ان العرض المقدم للريال للتعاقد مع بن عطية كان يتضمن تقديم 10 ملايين يورو لنادي يوفنتوس للظفر بخدمات اللاعب، مع حصول بن عطية على راتب 4.5 مليون يورو للاعب صاحب الـ31 عاماً، وهذا ما رفضته إدارة النادي إطلاقاً.
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