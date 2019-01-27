انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. ديوكوفيتش يدخل تاريخ "أستراليا المفتوحة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - وضع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش يده على لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة السابعة في تاريخه، الأحد؛ إثر فوزه المستحق على غريمه الإسباني رافائيل نادال بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-3 و6-2 و6-3).

وبات ديوكوفيتش أكثر اللاعبين في تاريخ "الكرة الصفراء" تتويجاً بأستراليا المفتوحة بـ7 ألقاب، بعدما فض الشراكة مع السويسري روجر فيدرير والأسترالي روي إيمرسون (6 ألقاب).

وسبق للنجم الصربي الفوز ببطولة أستراليا أعوام 2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016، فضلاً عن أنه لم يخسر نهائي البطولة من قبل في 7 مباريات خاضها.

وانفرد "الإعصار" بالمركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولات الأربع الكبرى، بـ15 لقباً، متفوقاً على الأمريكي بيت سامبراس (14 لقباً)، في حين يتصدر تلك القائمة فيديرر بـ20 لقباً، يليه نادل بثلاثة ألقاب أقل.

وبلقب أستراليا يكون ديوكوفيتش قد أحرز آخر 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه بلقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة 2018. وفي حال فوزه بلقب رولان غاروس هذا العام سيكرر الصربي إنجازه بالتتويج بالألقاب الـ4 على التوالي، بعد إنجازه بين بطولتي ويمبلدون 2015 ورولان غاروس 2016.

في الجهة المقابلة، استمرت معاناة نادال مع بطولة أستراليا المفتوحة حيث توج بلقبها في مناسبة وحيدة عام 2009، ثم خسر نهائيات 2012 أمام ديوكوفيتش، و2014 أمام فافرينكا، و2017 أمام فيدرير، و2019 أمام ديوكوفيتش أيضاً.

أما على صعيد المواجهات المباشرة بين الغريمين الصربي والإسباني، فقد رفع ديوكوفيتش عدد انتصاراته إلى 28 مقابل 25 فوزاً لنادال، حيث شهدت آخر 11 مواجهة تفوقاً كاسحاً للأول بواقع 9 انتصارات مقابل اثنين للماتادور.

وبهذا الانتصار، سيوسع ديوكوفيتش الفارق بينه وبين نادال في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين إلى 2635 نقطة.