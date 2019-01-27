انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعب كويتي أوقعته القرعة أمام إسرائيلي فانسحب لأجل فلسطين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - وجه البطل الكويتي عبد الله العنجري صفعة قوية للمطبعين مع "إسرائيل"؛ بانسحابه من البطولة الأمريكية المحلية للعبة (الجوجيتسو)؛ بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة أمام أحد لاعبي الدولة العبرية.

وقال "العنجري" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن انسحابي من إحدى البطولات المحلية المقامة بمدينة لوس أنجلس بسبب وضعي بالقرعة مع لاعب يمثل الكيان الصهيوني".

وفي تصريحات إعلامية عقب الانسحاب، قال العنجري: إن "دولة فلسطين المحتلة وشعبها أهم من التألق في بطولة عالمية"، مشدداً على أن انسحابه جاء "إكراماً لفلسطين".

وأشار إلى أنه "لا يعترف بالكيان الصهيوني، ولا يوجد شيء اسمه إسرائيل.. هي فلسطين، وستبقى فلسطين، لذا كان واجباً علي الانسحاب بلا تردد".

ولفت إلى أن موقفه يتوافق تماماً مع سياسة بلاده، قائلاً: "لا اعتراف ولا إقرار بإسرائيل ولا تطبيع معها؛ فالتطبيع في عرفنا هو جريمة عظيمة".

وكان العنجري قد بدأ لعبة "الجوجيتسو" منذ 4 أعوام فقط، ثم انتقل للتمرين بالأكاديمية الأولى عالمياً في الولايات المتحدة، وتمكن في أكتوبر 2018 من التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة الاتحاد الدولي للجوجيتسو بولاية تكساس الأمريكية في فئة تحت 88 كيلوغراماً.

وحصل كذلك على الميدالية الذهبية في بطولة "الجوجيتسو" بواشنطن في أغسطس من العام الفائت أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت تُعد من أكثر الدول الخليجية رفضاً للتطبيع مع "إسرائيل"، كما دأب رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، على مهاجمة "إسرائيل" وممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين في مختلف المحافل العربية والقارية والدولية.

وفي الوقت الذي ترفض فيه الكويت التطبيع، تهرع بعض دول الخليج للتطبيع مع الدولة العبرية، وسط تقارير غربية تتحدث حول دور وليي عهد السعودية وأبوظبي في التسويق لـ"صفقة القرن"، التي تستعد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطرحها خلال الأشهر القليلة الماضية لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.