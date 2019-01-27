انت الان تتابع تفاصيل خبر سحب بطولة رياضية من ماليزيا بعد رفضها استقبال إسرائيليين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - أعلنت "اللجنة البارالمبية الدولية للألعاب"، اليوم الأحد، سحب تنظيم البطولة الدولية للسباحة التي كانت مقررة بماليزيا في يوليو المقبل، وذلك بعد رفضها استقبال السباحين الإسرائيليين.

وقالت اللجنة إنها تبحث عن بديل لماليزيا لإجراء بطولة دولية للسباحة البارالمبية، والتي كانت مقررة في مدينة كوتشينغ في الشطر الشرقي لماليزيا.

وزعمت بيان اللجنة بعد اجتماعها في لندن، أن "وزارة الداخلية الماليزية خالفت البروتوكولات المتعلقة بالنشيد والأعلام والتأشيرات المطلوبة، ولم تمنح السباحين الإسرائيليين الضمانات الكافية لمشاركتهم في البطولة بأمن ودون تمييز".

وكانت ماليزيا أعلنت أنها لن تسمح لأي وفد إسرائيلي بدخول البلاد مهما كانت صفته وتحت أي ذريعة، وربطت وزارة الرياضة والشباب الماليزية بين حرمان الإسرائيليين من اللعب على أراضيها، وقمع إسرائيل حقوق الفلسطينيين لا سيما الرياضيين.

ووصف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، "إسرائيل" بالدولة المجرمة، مؤكداً حق بلاده في منع الإسرائيليين من دخول أراضيها، وهي خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً شعبياً ورسمياً.

وتأتي الخطوة الماليزية في وقت يتصاعد فيه التطبيع بين الاحتلال وعدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات التي استقبلت وفداً رياضياً برئاسة وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف.