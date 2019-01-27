شكرا لقرائتكم خبر عن ألبا يتحدث عن عودة نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل

نتشرت في الأيام القليلة الماضية، لعض الشائعات والأنباء التي تفيد برغبة البرازيلي نيمار دي سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بالعودة لصفوف فريقه السابق برشلونة الأسباني، بعد عام ونصف على رحيله إلى الفريق الفرنسي بمقابل مادي 222 مليون يورو، ولقيت هذه الأنباء قبولا كبيرا بين مشجعي وانصار اللاعب في كاتالونيا.

ولكن كان للمدافع المخضرم جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، رأي أخر حيث أستبعد ألبا فكرة عودة نيمار للفريق الكتالوني، وأوضح ذلك من خلال حواره في صحيفة "سبورت"الكتالونية.

وأكد ألبا أن "نيمار لاعب استثنائي، وأحد أفضل لاعبي العالم، لكن عودته إلى برشلونة أمر غير منطقي، ولا أعتقد أنه سيعود".

وأشار المدافع الكتالوني إلى أن نيمار لاعب عظيم وصديق جيد والجميع يحبه، كما أننا نحب بارترا وبيدرو أيضا، المهم أنهم قرروا الرحيل ونحن نحترم تلك القرارات، لكن لا أظن أن عودتهم ممكنة.

وتحدث المدافع المخضرم عن مستقبله الكروي حيث قال أنه سيكون سعيدا حال تجديد عقده الذي ينتهي عام 2022.

وعلق ألبا على انتقال نيمار للفريق الفرنسي بأن رحيل البرازيلي جيد بالنسبة له، وأن الفريق يمتلك كل المقومات التي تجعله يتقدم إلى الأمام بلاعبيه الحاليين.