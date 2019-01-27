شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سخرية قائد ريال مدريد من كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل
الخليج 365- انتقدت صحف إيطاليا سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد بعد اتهامه بالسخرية من زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي.
وفقا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن راموس احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو بعد هدفه في شباك جيرونا بكأس ملك إسبانيا الخميس الماضي.
وتابع الموقع، أن راموس نفذ ركلة جزاء في مباراة جيرونا على طريقة بانينكا واحتفل بعدها على طريقة رونالدو ثم رفض التعليق على الاحتفال أمام وسائل الإعلام.
وأكد الموقع، علي أن محبي رونالدو والعديد من الصحفيين فسروا احتفال راموس بالسخرية من زميله السابق رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
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