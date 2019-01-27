شكرا لقرائتكم خبر عن جونزالو هيجواين : إقتربت من الإعتزال 2016 بسبب والدتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي الأنجليزي أنه كان قد إتخذ قرار بالإعتزال قبل ثلاثة سنوات وبالتحديد في العام 2016 بعد تعرض والدتي لمرض يهدد حياتها خلال بطولة كوبا أمريكا.

وصرح هيجواين لصحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد أن أصدقائه وعائلته رفضوا أن يبلغوه بهذا القرار على الرغم من أنني كنت أشعر بأن هناك أمر ما يحدث في المنزل أثناء مشاركتي مع التانجو في البطولة وتعرضت لصدمة كبيرة فور علمي بالخبر الحزين.

وأردف " شعرت بالذنب بسبب أنني خضت المباراة النهائي دون معرفة الحقيقة لكن أهتم بسوى بوالدتي وأخبرتها أنني بصدد إتخاذ قرار بالتوقف النهائي عن لعب كره القدم ولكنها طلبت مني أن إستمر في اللاعب وكان يتحتم عليا أن احقق لها رغبتها.

وأنهى البيبيتا تصريحاته " عائلتي وأصدقائي هم كل شيء بالنسبة لي ومن بعدهم تأتي كرة القدم يجب على الجميع تفهم ذلك فحينما أكون في الملعب يظن بعض الجماهير أنه لا يوجد شيء أخر أفكر به لكنهم لا يعلمون أي شيء.