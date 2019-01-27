شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي أمام الفيحاء والان مع التفاصيل

حراسة المرمى: علي الحبسي خط الدفاع: محمد البريك - بوتيا - علي البليهي - ياسر الشهراني خط الوسط: عبد الله عطيف - محمد كنو - كارلوس إدواردو - كاريلو خط الهجوم: ساريانو- جوميز

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