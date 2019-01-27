مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر لايف في الدوري السعودي

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دوري بلس | بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء yalla shoot | youtube HD | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف

في مباراة قوية اليوم بالدوري السعودي، يلتقي فريقا الهلال والفيحاء في مباراة قوية في الخامسة والعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 27 يناير 2019، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم الأحد 27-1-2019.

دوري بلس | بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء yalla shoot | youtube HD | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف

يدخل الهلال مباراة اليوم لتصحيح أوضاعه وتحقيق الفوز ويحتل الزعيم صدارة الدوري السعودي برصيد 37 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 وتلقى هزيمة وحيدة، أما الفيحاء فسيحاول الخروج من النتائج السلبية التي لحقت به مؤخراً وأخرها الخروج من الكأس بخسارة مذلة على يد النصر بسداسية نظيفة، وفي الدوري لم يعرف الفيحاء طريق الفوز إلا مرة واحدة في آخر 5 لقاءات، كما أنه خسر لقاءين متتاليين أمام الفيصلي والشباب، كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم الأحد.

دوري بلس | بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء yalla shoot | youtube HD | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف

وستنقل مباراة الفيحاء والهلال بمدينة المجمعة الرياضية الساعة 5:20 مساءا بتوقيت القاهرة 6:20 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة مذاعة على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس على الهواتف الذكية وجوي TV.