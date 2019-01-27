شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية تنتظر محمد صلاح والان مع التفاصيل

الخليج 365- حدد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، شروطه من أجل تولي منصب المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل. وارتبط آرسين فينجر مراراً وتكراراً بتدريب فريق باريس سان جرمان في الموسم المقبل بعد رحيل المدرب الألماني الحالي توماسي توخيل. ذكر موقع الدون بالون، أن آرسين فينجر اشترط على إدارة باريس انضمام 4 لاعبين للفريق في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز الصفوف. واضاف الموقع، أن فينجر يرغب في ضم ثلاثي البريميرليج محمد صلاح مهاجم ليفربول ورامزي لاعب وسط أرسنال وزميله المدافع بيليرين بالإضافة إلي الكولومبي ويلمار باريوس لاعب وسط بوكا جونيورز

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