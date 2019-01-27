شكرا لقرائتكم خبر عن أربيلوا يهزم راؤول في ماراثون ريال مدريد الخيري والان مع التفاصيل

الخليج 365- شارك لاعبا ريال مدريد السابقان راؤول جونزاليس وألبارو أربيلوا وبطل الماراثون العالمي مرتين أبيل أنطون لمدة 40 دقيقة في سباق الـ10 كيلومترات ركض ضمن الماراثون الخيري لنادي ريال مدريد، الذي ضم في نسخته الثالثة اليوم الأحد 7000 عداء.

وكان الأكثر سرعة كل من خوان أنطونيو خيمينيث الذي قطع المسافة بزمن 33 دقيقة و20 ثانية ودييجو بيريث بزمن 33 دقيقة و22 ثانية وأبديسا رخافيلاه بزمن 33 دقيقة و31 ثانية، ولكن لاعبي كرة القدم وأنتون خطفوا الأضواء.

كان أربيلوا هو الأسرع من بين الأساطير الثلاثة باحتلاله المركز الـ18 في الترتيب العام بزمن 36 دقيقة و17 ثانية، فيما وصل راؤول بعد دقيقتين في المركز الـ36 بزمن 38 دقيقة و27 ثانية وتبعهماأبيل أنطون في المركز الـ40 بزمن 38 دقيقة و41 ثانية.

واعترف راؤول بالهزيمة مجددًا كما حدث في العام الماضي في مواجهة أربيلوا، ولكنه بدا سعيدا بالنتيجة قائلا: "هذا أفضل من العام الماضي، لقد حققت زمنًا أفضل، والأهم من ذلك هو المشاركة في هذا السباق الخيري، إن عمل النادي هذا رائع للمحتاجين".

وقال نجم ريال مدريد السابق "ترى هنا أناسًا كثيرين، مدريديين وغير مدريديين، ما من صباح أفضل من هذا في مدريد. أربيلوا تفوق علي ولكنه في الحقيقة يصغرني بـ5 سنوات، لقد كان بعيدا جدا عني، ولكنني استمتعت حقا".

وامتنع راؤول عن الحديث عن أي شيء آخر لا علاقة له بالماراثون، فعندما سُئل مدرب فريق الناشئين "ب" عما إذا كان يروق له تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، أجاب: "أتمنى لكم إجازة أحدٍ لطيفة، ليفز الميرنجي هذا المساء، ولنحمل كأسا أخرى في مايو.

وشارك أبيل أنطون، المتوج بميداليتين ذهبيتين في بطولات العالم لألعاب القوى عام 1997 و1999، بصفته سفيرا لبرنامج 1/2/3 للركض القائم به بنك سانتاندير راعي الماراثون.