شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة أمم أفريقيا في 12 أبريل والان مع التفاصيل

أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ستقام يوم 12 أبريل/نيسان المقبل.

وأشار المتحدث باسم الجبلاية إلى أن مكان إقامة القرعة لم يتحدد حتى الآن.

وأوضح مجاهد أن المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا ستقام يوم 21 يونيو/حزيران المقبل على استاد القاهرة الدولي على أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 19 يوليو/تموز المقبل.

وأكد مجاهد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وافق بشكل رسمي على انطلاق البطولة يوم 21 يونيو/حزيران المقبل، بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الطوارئ بالكاف.

يذكر أن مصر حصلت على حق تنظيم أمم أفريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب أفريقيا عقب سحبها من الكاميرون لعدم اكتمال الاستعدادات.