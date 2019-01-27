شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لعمرو وردة بعد الرحيل عن باوك والان مع التفاصيل

يبدو أن اللاعب الدولي المصري ،عمرو وردة، المنضم حديثا لنادي أتروميتوس اليوناني، لديه فرصة كبيرة يجب عليه استغلالها .

حيث يتواجد اللاعب المصري، في التشكيلة الأساسية للفريق بقميصه الجديد رقم 74 في مواجهة فريق لاميا، ضمن الأسبوع الـثامن عشر من الدوري اليوناني.

وكان نادى أتروميتوس أعلن تعاقده مع عمرو وردة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى قادماً من نادي باوك.

ويحتل نادي أتروميتوس، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 29 نقطة، بينما يحتل لاميا المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرتدي فيها عمرو وردة،قميص أتروميتوس بعدما سبق وأن لعب ضمن صفوفه معاراً الموسم الماضي قادماً من باوك.

ولعب عمرو وردة مع أتروميتوس 28 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى، بينما خاض اللاعب المصري 22 مباراة مع باوك بمختلف المسابقات اليونانية والاوروبية الموسم الحالي سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفاً أخر وينتهي تعاقده مع النادي في 2020.