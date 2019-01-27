شكرا لقرائتكم خبر عن خدعة ريال مدريد لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت الأنباء الأخيرة عن انسحاب ريال مدريد من المفاوضات مع نادي توتنهام الإنجليزي، بشأن صانع ألعابه الدنماركي، كريسيتان إيريكسين الأنظار.

وكشف موقع ديفينسا سنترال نقلا عن مقربين من إدارة ريال مدريد، أن ذلك الانسحاب ما هو إلا مناورة تكتيكية لتهدئة الأمور في ظل رغبة الريال في الحصول على الصفقة بأقل سعر ممكن، وليس العكس.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد لا تريد أن تخطو خطوة غير محسوبة في أي صفقة، ربما تكلفها الكثير، وهو الأمر الذي تركز فيه جيدا خاصة في صفقتي هازارد، وإيريكسين.

وفي الحقيقة، فإن التسريبات الأخيرة بشأن انسحاب ريال مدريد من صفقة إيريكسين، تبدو جيدة للغاية، كما تعد أكبر ما يعين الريال على ما يخطط له مستقبلا، يقول التقرير.

ونقل الموقع عن مسؤول مقرب من الإدارة في ريال مدريد: فلورنتينو بيريز يعرف جيدا رئيس توتنهام، دانييل ليفي، ويدرك أنه قد يتمسك باللاعب، ويعطل كل شيء يخص الصفقة، ولذلك تم ترويج خبر الانسحاب من المفاوضات في وسائل في الإعلام، وهو أمر عظيم للنادي.

وأوضح: من شأن هذه الأنباء أن تهدئ المفاوضات، وتهدئ كل شيء، ولاحقا سيبدأ ريال مدريد في التحرك، وإجراء محاولاته، في الوقت المناسب.

ويبدو أن تعاقد برشلونة مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، كان له تأثير كبير على قرار ريال مدريد بشأن إيقاف المفاوضات لضم إيريكسين لفترة، ذلك أن انضمام نجم أياكس إلى كامب نو بمبلغ يقارب 90 مليون يورو، زاد الضغط على ريال مدريد، في ظل المقارنات التي قد تسوقها إدارة توتنهام بين دي يونج وإيريكسين، للتأكيد على عدم مبالغتها، في الصفقة، خاصة أن إمكانيات إيريكسين لا يختلف عليها أحد.

وتابع التقرير: هذا أيضا من ضمن الأسباب التي تدفع إدارة ريال مدريد للتوقف لفترة، حتى تهدأ الأمور، ويقل صدى صفقة دي يونج، بمرور الوقت. هذه هي المناورة التكتيكية التي يعلق عليها مسؤولو الريال آمالهم، لتأمين أحد أهم صفقاتهم المنتظرة للموسم المقبل.

واختتم، مبينا أن الأنباء المتلاحقة عن رغبة ريال مدريد بنجم توتنهام، ربما تغضب رئيس سبيرز، دانييل ليفي، وهو الأمر الذي يأتي على رأس حسابات إدارة ريال مدريد بشأن الصفقة. مسؤولو ريال مدريد يريدون التهدئة وعدم إثارة ليفي، مع التأكيد فيما بينهم على أن اللاعب ما يزال على رأس قائمة الانتقالات لتدعيم الفريق للموسم المقبل.