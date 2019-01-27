شكرا لقرائتكم خبر عن رحل رونالدو فأصبح راموس هدافاً للملكي والان مع التفاصيل

الخليج 365- إتخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق قرار مفاجئ بداية الموسم الجاري حيث قرر الرحيل عن قلعة المرينجي وإتجه لخوض تجربة إحتراف جديدة في قلعة البيانكونيري فريق نادي يوفنتوس الأيطالي.

" رب ضارة نافعة " تلك المقولة جسدها المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي إستفاد من رحيل الدون ليتحول اللاعب لهداف الفريق وأصبح المتخصص الأول في تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية والتي إستحوذ عليها الدون لمدة تسعة سنوات حتى رحيله عن الفريق

وخلال منافسات الموسم الجاري نجح راموس في تسجيل أربعة اهداف في الدوري الاسباني الممتاز في شباك جيرونا وليجانس وبلد الوليد بالإضافة إلى سيلتا فيجو وجميع الأهداف من ركلات جزاء ترجيحية ليتصدر اللاعب صدارة هدافي المدافعين بالليجا.

وفي بطولة كأس ملك إسبانيا دون راموس ثلاثة أهداف آخرهم أمام جيرونا لحساب مباريات ربع النهائي والتي فاز بها الريال بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب السانتياجو بيرنابيو ليمهد اللاعب بأهداف الطريق أمام كتيبة سولاري في الإقتراب من الدور نصف النهائي بالبطولة.

واعتقد البعض فور رحيل رونالدو ظهور مشكلة على المستوى الهجومي للفريق لكن راموس بدد تلك الإعتقادات حيث لم يسبق راموس في ترتيب هدافي الفريق بالدوري سوى الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل سبعة أهداف والويلزي جاريث بيل الذي أحرز أربعة اهداف بالتساوي مع الدولي الأسباني

وبثنائيته في شباك جيرونا أكمل راموس 102 هدف في مسيرته والهدف رقم 82 له مع ريال مدريد وجاءت أهداف راموس على النحو التالي :-

82 هدف مع ريال مدريد

17 هدف مع منتخب إسبانيا

3 أهداف مع إشبيلية

ويحتل راموس المركز السابع عشر في لائحة ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ وهو إنجاز تاريخي لمدافع قلما سدد على المرمى بسبب مركزه ولعل أبرز الأهداف التي سجلها راموس في تاريخه امام اتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال 2013 – 2014 والتي أجبرت كتيبة سيميوني على خوض شوطين إضافيين نجح خلالهم الريال في التتويج بالأميرة الأوروبية برباعية مقابل هدف.