شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام شتوتغارت والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة شتوتغارت اليوم ضمن منافسات البوندزليغا. ونشر الصفحة الرسمية لبايرن مونيخ على تويتر تشكيل الفريق البافاري والذي ضم القوة الضاربة وجاء على النحو الآتي: حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: هوميلز - سولي - ألابا - كيميتش خط الوسط: مارتينيز - تياغو الكانتارا - غوريتزكا - كومان - مولر خط الهجوم: ليفاندوفسكي

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