شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يهزم القادسية بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغلب الفتح على نظيره القادسية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الفتح عن طريق بيدرو جواو من ركلة في الدقيقة 18 من الشوط الأول، قبل أن يسجل اللاعب محمد المجحد الهدف الثاني في الدقيقة 93.

وكان الفتح سجل هدف بواسطة اللاعب ماتياس اجوير في الدقيقة 85 لكن ألغاه حكم بعد المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار بداعي التسلل

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الفتح للنقطة 22 في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري السعودي بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر.