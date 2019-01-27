شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسمح لقائده بالرحيل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أخبر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحد لاعبي الفريق الأول، أنه يمكنه الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وحسب صحيفة الصن البريطانية، أن إدارة اليونايتد أبلغت الظهير الأيمن أنطونيو فالنسيا، بالسماح بالمغادرة خلال فترة الأنتقالات الجارية.

وأضافت الصحيفة: أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، محط أهتمام لفريقي نيوكاسل يونايتد وفولهام الإنجليزيان.

وأكدت الصن: أن نيوكاسل سيقدم عرضًا لضم اللاعب الإكوادوري، في حال وافق الشياطين الحمر دفع ما تبقي من عقده.

يخبر أنطونيو فالنسيا بأنه بإمكانه مغادرة مانشستر يونايتد في الإنتقالات الحالية وسط اهتمام أندية نيوكاسل وفولهام بخدمات الإكوادوري والذين يدرسون تقديم العروض له

ونوهت الصحيفة بأن إعارة فالنسيا حتي الصيف المقبل، ربما يكون الخيار الأكثر فعالية لمانشستر يونايتد، لافتة إلى أن بعض الأندية حريصة على ضمه مع دفع راتبه الذي يبلغ 100 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأنضم فالنسيا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2009، وكان من أبرز اللاعبين في الفريق خلال الفترة الماضية، وشارك في 338 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، وسجل فيها 25 هدفًا.