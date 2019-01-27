شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة أمام جيرونا بالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني برشلونة تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة جيرونا التي تقام بتمام الخامسة والربع ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الأسباني. ويهدف إرنستو فالفيردي في تحقيق رقم قياسي مميز حالة الفوز وهو وصوله للانتصار رقم 8 على التوالي مع الفريق الكتالوني في الليجا. وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي. حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجلنت – ألبا خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – فيدال خط الهجوم: ميسي –سواريز - كوتينيو يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد24 نقطة.

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